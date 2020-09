Bill Kaulitz: Überraschendes Liebes-Outing an seinem Geburtstag!

In letzter Zeit machten immer wieder Liebesgerüchte die Runde. Vor kurzem ließ sich Bill mit Sara Alviti ein Pärchen-Tattoo am Finger stechen. Auch auf seiner Geburtstagsparty mit Zwillingsbruder Tom war die Stylistin dabei. Doch damit nicht genug! Zur Feier des Tages postete sie in ihrer Instagram-Story ein Bild mit dem Tokio Hotel-Sänger - und schrieb dazu verdächtig: "Es ist dein Geburtstag und ich liebe dich!"