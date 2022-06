Bill Kaulitz & Giovanni Zarrella: Jetzt ist es raus!

Die Website "hafennews.de" erwischte Tokio Hotel-Star Bill Kaulitz und Schlagersänger Giovanni Zarrella am 22. Juni beim Dreh für die Kult-Show. Gut gelaunt liefen sie übers Set am Hamburger Fischmarkt. Während Giovanni zum ersten Mal bei Ina zu Gast ist, hat Bill der blonden Quasselstrippe schon mal einen Besuch abgestattet. 2017 saß er mit Zwillingsbruder Tom in der Kneipe Schellfischposten. Doch Giovanni ist sicherlich ein guter Ersatz.