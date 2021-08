Ina Müller: So tickt sie wirklich hinter den Kulissen von "Inas Nacht"

Obwohl die Gastgeberin in ihren Sendungen quirlig-aufgedreht erscheint, braucht sie privat viel Ruhe. „Ich ertrage mittlerweile Stille besser als alles andere“, sagt die sonst so laute Ina Müller über sich selbst. Auch erzählt sie im Gespräch mit "Alles für die Frau": "Wenn ich 'Inas Nacht' drehe, bin ich angeknipst und will laut sein: sabbeln, saufen, singen! Aber das geht nicht, ohne am nächsten Morgen aufzuwachen und erst einmal eine Stunde lang an die Decke zu starren. Dann bin ich froh, dass sich außer mir niemand in der Wohnung befindet und ich einfach nur daliegen kann. Irgendwann stehe ich langsam auf und schweige den ganzen Tag, um Kraft zu sammeln.“