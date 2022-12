Bill Kaulitz & Leonardo DiCaprio: Wilde Party-Nacht in Hollywood!

Doch damit nicht genug! Als alle gemeinsam draußen am Feuer saßen, gab es einen echten Schock-Moment. "Dann setzt sich so ein Typ direkt neben Leonardo und hat so einen Polyester-Wollpulli an. Und das Ding fängt Feuer und verpufft an ihm. Auf einmal steht der ganze Typ in Flammen! Alle schreien, Leo springt weg", erinnert sich Bill. Glück im Unglück. Der Mann hat sich scheinbar nicht ernsthaft verletzt. "Der hat sich dann umgezogen, T-Shirt drüber. Der lässt sich nicht unterkriegen." Ein ganz normaler Abend in den Hollywood eben...

Liebeskrise bei Heidi und Tom? Warum Ex Vito Schnabel zurück in ihrem Leben ist, erfahrt ihr im Video: