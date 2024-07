Bill Kaulitz & Timmi Trinks: Heiße Küsse! Ein Insider packt aus

Natürlich blieben die beiden Turteltauben nicht unbeobachtet! "Es war so drei Uhr morgens, als eine Gruppe von Bodyguards den Club betrat. Es hieß, dass Bill gleich kommen würde. Wenige Minuten später kam er tatsächlich in den Club – in Begleitung eines jungen Mannes. Die beiden wurden von den Sicherheitsleuten abgeschirmt, gaben sich aber ganz ungezwungen, tanzten zusammen und küssten sich", verrät ein Augenzeuge gegenüber "Bild".

Bisher ist nicht bekannt, ob die beiden auch tatsächlich ein Paar sind oder einfach nur ein paar schöne Stunden miteinander verbracht haben. Auf Bills Instagram-Kanal freuen sich die Fans trotzdem darüber, dass der "Tokio Hotel"-Star sich vor nichts und niemandem mehr verstecken muss:

"Ich bin wirklich froh, dass du deine Sexualität nicht mehr verstecken musst und so sein kannst, wie du bist."

"Bill ist wirklich der Grund für viele feuchte Träume aller Geschlechter. Ernsthaft."

"Wünsche Bill von ganzem Herzen, dass er jemanden findet, mit dem er glücklich wird."

"Ich bin so stolz auf dich, Maus, dass du nun du selbst sein kannst."

Worte, über die der 34-Jährige sich bestimmt sehr freuen dürfte! Und wer weiß ... vielleicht sieht man Bill und Timmi ja bald öfter zusammen!