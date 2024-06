Bill Kaulitz: Zoff wegen Heidi? Der Sänger fühlt sich im Stich gelassen

In der Netflix-Doku "Kaulitz & Kaulitz" beschwert sich Bill bei seinem Bruder: "Du bist einfach so langweilig geworden!" Tom kontert: "Ich habe ein Familienleben, ich muss mich irgendwie aufteilen." Statt nonstop Party zu machen, verbringt Tom Quality-Time mit Heidi und seinen Stiefkids, kümmert sich zu Hause um Alltägliches. "Ich bin erwachsener", findet Tom, der das ruhige Leben daheim genießt, wie er sagt: "Wenn ich im Bett liege und ich habe etwas Leckeres zum Naschen, hab’ einen schönen Wein offen und gucke gemütlich mit meiner Frau einen schönen Film, dann will ich, dass dieser Moment nie vorbeigeht", gab er erst kürzlich zu. Für Bill der blanke Horror…

Dabei hätte er sich eigentlich keine bessere Schwägerin als Heidi wünschen können, immerhin sind die beiden total auf einer Wellenlänge! Erst kürzlich sagte Heidi im Interview: "Mein Mann hat seinen Bruder als Frau geheiratet: mich! Bill und ich sind uns eigentlich ähnlicher. Wir sind beide so das Show-Pony, ziehen verrückte Sachen an, sind experimentierfreudig." Doch dass er seinen Bruder mit Heidi teilen muss, scheint Bill trotzdem zu nerven. "Wir haben noch nie so viel gestritten wie in diesem Jahr", wirft der Tokio-Hotel-Sänger seinem Bruder in der Doku vor. Und Tom? Der sieht da nur einen Ausweg: Bill muss endlich selbst sein Liebesglück finden! "Ich habe ihn leiden sehen. Ich will nur, dass er glücklich ist!" Denn nur dann kann auch er sein Leben mit Heidi und den Kids so richtig genießen…

Bill Kaulitz: Plötzlich ist von Liebeskummer die Rede! Im VIDEO gibt es die ganze Geschichte: