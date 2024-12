Bill Kaulitz: Zurück zum Ex? Er lüftet ein pikantes Geheimnis

Bill beginnt ganz harmlos und verrät an Schlagzeuger Gustav gerichtet: "Der Rotkohl, den wir bei dir zu Weihnachten gegessen haben, war der schlimmste, den ich jemals hatte!" So weit, so gut! Nachdem auch die anderen etwas ausgeplaudert haben, lässt der 35-Jährige dann aber plötzlich die Bombe platzen: "Ich habe meinem Ex-Freund wieder geschrieben, der mit A anfängt!" Die Jungs wirken erschrocken und verstummen. Nur Bruder Tom bringt erstaunt raus: "Jetzt gerade? Oder wann?" Eine Antwort bleibt Bill ihm und auch seinen Fans schuldig. Doch die finden sein Verhalten gar nicht gut. "Mensch Bill, wann kommst du denn über A hinweg? Du und dein Herz verdient so viel Besseres", schreibt ein Fan. Ein anderer schließt sich an: "Bill, nicht schon wieder!" Ob Bill sich diese Reaktionen zu Herzen nimmt? Wer weiß! Nur eines dürfte ziemlich sicher sein: Offenbar ist der Musiker tatsächlich wieder Single ...

