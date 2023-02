Bill & Tom Kaulitz: Die Zwillinge bekommen ihre eigene Show!

Bill und Tom Kaulitz bekommen ihre eigene Musikshow! Während die Show "That's My Jam" mit Moderator Jimmy Fallon in den USA bereits seit Jahren tolle Einschaltquoten erzielt, konnte sich RTL+ nun exklusiv die Lizenzrechte sichern und bringt "That's My Jam mit Bill & Tom Kaulitz" als RTL+ Original nach Deutschland.

Die Zwillinge fungieren dabei als Hosts der Show und werden durch die einzelnen Battles führen und auch als Paten jeweils ein Team in den Ring schicken. Tom ist schon ganz aufgeregt und freut sich darauf, seine eigene Musikshow zu moderieren: "Endlich kommt das Erfolgsformat aus den USA nach Deutschland und nur auf RTL+. Es wird völlig absurd…". Bill verrät außerdem, was die Zuschauer bei "That's My Jam" erwarten können: "Die Show ist lustig, durchgeknallt und immer für eine Überraschung gut. Verrückte Spiele, wilde Aktionen und der ein oder andere interessante Ton – keine Musikshow ist wie diese."