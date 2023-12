Bill & Tom Kaulitz: Drama vor dem "The Voice"-Finale! Sie wollen alles hinschmeißen

Freitagabend steht endlich fest, wer "The Voice of Germany" ist! Doch der Weg zum Finale war vor allem für Bill und Tom Kaulitz steinig. Im Halbfinale traten sie mit den meisten Talenten an, doch nur Malou Lovis Kreyelkamp schaffte es in die nächste Runde. Eine riesige Enttäuschung für die Zwillinge...