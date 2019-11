Birgit Schrowange: Hochzeits-Hammer mit 61 Jahren!

Na das ist mal eine Sensation! Birgit Schrowange und Frank Spothelfer geben sich das Jawort. Der smarte 54-Jährige hat der " "-Moderatorin einen romantischen Heiratsantrag gemacht...

Birgit Schrowange: Überraschendes Aus! Sie verlässt "Extra"

Frank hat Birgit an ihrem Geburtstag überrascht

"Frank hat mir an meinem 61. Geburtstag im April einen Heiratsantrag gemacht. Ich habe Ja gesagt. Wir werden heiraten", erklärte Birgit gegenüber "Bunte" und lüftet ihr süßes Liebes-Geheimnis. Wie die Moderatorin weiter verrät, kam der Antrag vollkommen unerwartet: "Ich hatte keine Ahnung. Als er mit dem Schmuckkästchen vor mir stand, sagte ich, er müsse mir doch nicht so ein teures Geburtstagsgeschenk machen. Ich war total gerührt, als er mich fragte, ob ich seine Frau werden möchte." Und wie fand der Antrag statt?

Frank ließ sich etwas ganz Besonderes einfallen

"Mein Sohn, der in England studiert, kam an diesem Wochenende nach Hause. Ich sagte, "Schatzi, ich kann nicht in die Schweiz kommen, ich habe Laurin schon so lange nicht gesehen und wäre gern bei ihm in Köln. Bitte komm du zu uns." Normalerweise ist das kein Problem. Aber dieses Mal ließ Frank nicht locker. Er wollte mich unbedingt zu sich locken. Er kam dann aber doch in meine Wohnung - und machte mir einen wunderschönen, romantischen Heiratsantrag", erklärt Birgit weiter! Wann die beiden vor den Traualtar treten, wollte die Power-Frau jedoch noch nicht verraten. Wir freuen uns aber schon jetzt auf die ersten Bilder...

Birgit kann ihr Glück kaum fassen!