Birgit Schrowange: Jetzt kommt die Wahrheit über ihre Beziehung ans Licht

Gemütlich sitzen die Moderatorin, ihr Sohn Laurin und ihr Kumpel Gerrit zusammen und genießen eine der letzten Shows ihrer Schiffsreise auf der Ostsee. Völlig überraschend bittet die Moderatorin der Show Birgit Schrowange an diesem Abend auf die Bühne und fragt sie, ob sie sich noch mal eine neue Liebe vorstellen könnte. "Na klar, sind hier im Publikum nette Singlemänner?", entgegnet Birgit ihr.

Frank, der mit seiner jüngsten Tochter an Bord ist, hebt seinen Arm und wird prompt auf die Bühne geholt. Doch Liebe auf den ersten Blick war es nicht. Er gefiel Birgit zunächst überhaupt nicht: "Mein Gott, der ist mir viel zu dünn", dachte sie. Und so ging an diesem Abend wieder jeder für sich in seine Kabine. Doch das Schicksal hatte andere Pläne mit ihnen – und auch Birgits bester Freund Gerrit. Der nahm es in die Hand.

Auf der Rückfahrt liefen sie einander wieder über den Weg – und Gerrit beschloss, helfend einzugreifen. Er ging auf Frank zu und fragte ihn nach seiner Nummer. Im gleichen Atemzug händigte er ihm heimlich die Nummer seiner Freundin aus. Frank fackelte nicht lange und rief Birgit tatsächlich an. Der Rest ist Geschichte…

Und nun will die TV-Frau sogar endlich den Bund der Ehe eingehen. "Im April bin ich 65 und werde im fortgeschrittenen Alter noch das ‘Fräulein’ los." Was für ein Happy End!