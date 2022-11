Birgit Schrowange: Die traurige Wahrheit über ihre Hochzeitspläne

Die traurige Wahrheit über ihre Hochzeitspläne

Neugierige Fragen zu ihren Hochzeitsplänen kennt Birgit Schrowange nur zu gut. "Ich bin 40 Jahre quasi in der Öffentlichkeit, und immer hieß es: 'Wann heiraten sie?' und keine Ahnung. Also ich habe jetzt einen Heiratsantrag bekommen, ich hatte vorher aber auch schon Heiratsanträge, die habe ich abgelehnt", erklärt sie 2020 in der Sendung "Riverboat". Mittlerweile haben sich ihre Pläne konkretisiert und Birgit weiß, dass sie ihren Frank im nächsten Jahr heiraten möchte. "Ich habe immer gesagt, ich heirate mit 65. Und nächstes Jahr heirate ich, dann bin ich 65. Habe ich immer gesagt. Und dann feiere ich Silberhochzeit mit 90", schwärmt sie in der "NDR Talk Show". Bisher ist dem Paar leider die Corona-Pandemie in die Quere gekommen! Da es ihre erste Hochzeit sein wird, möchte Birgit natürlich nicht mit Abstand und Mundschutz feiern. Bedauerlicherweise war das in den letzten zwei Jahren aber einfach nicht möglich! Übrigens: Eine Hochzeit in Weiß wird es nicht geben. "Um Gottes willen", ruft Birgit entsetzt. "Nein, auf gar keinen Fall. Auf gar keinen Fall in Weiß. Und wahrscheinlich auch dann eine kleine Zeremonie. Das wissen wir noch nicht so genau." Auf ein riesiges Fest haben die beiden Turteltauben keine Lust. Eine Hochzeit in den Bergen könnten sie sich aber schon vorstellen! Natürlich nur im kleinen Kreis…