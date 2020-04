Birgit Schrowange: Juhu! Zuckersüße News mit 62 Jahren

Brigit Schrowange und Frank Spothelfer schweben schon seit 2017 auf Wolke sieben! Dabei rechnete die hübsche Moderatorin eigentlich nicht damit, sich noch einmal richtig zu verlieben. Trotzdem gab sie die Hoffnung nie auf!

Liebe im Alter? Kein Problem!

„Man sollte nicht zu viele Kompromisse eingehen. Ich habe mich ja auch noch mal sehr verliebt – nach langen Jahren des Single-Daseins“, erklärte Birgit damals gegenüber „Bild“. Auf dem -Kanal von „Lasst uns reden, Mädels“ spricht sie nun darüber, dass man auch mit 62 Jahren noch das ganz große Liebes-Glück haben kann!

„Es gibt nur ganz wenige Männer, die eine Frau auf Augenhöhe wollen und kein Problem damit haben, dass eine Frau vielleicht berühmter ist, mehr Geld verdient. Gott sei Dank, habe ich auf meine alten Tage noch so ein Exemplar gefunden“, freut sich der -Star. „Ich wollte nie einen Kompromiss-Mann. Ich wollte jemanden, den ich wirklich liebe und toll finde.“ Schon beim ersten Date war ihr klar, dass er der Richtige für sie ist.

Und sie merkt an: „Wenn man in so späten Jahren noch mal so ein Glück findet, dann fallen viele Stressfaktoren weg, wie zum Beispiel Kindererziehung, Patchwork. Er hat zwei erwachsene Töchter, ich habe einen erwachsenen Sohn. Das macht vieles einfacher.“

