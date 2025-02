Blake Lively: Im Fall gegen Justin Baldoni - Entlarvt dieses Video die Schauspielerin als Lügnerin?

Der Streit zwischen Blake Lively (37) und Justin Baldoni (41) geht in die nächste Runde. Nachdem beide sich gegenseitig verklagt hatten, veröffentlichte Baldoni nun ein Video vom Dreh einer Kussszene in "Nur noch ein einziges Mal". Darin zu sehen: Blake und Justin, wie sie minutenlang romantisch in einer Bar tanzen.

Laut Baldonis Team sollte die Szene zeigen, wie sich die beiden Figuren ineinander verlieben und einander nahe sein wollen. Obwohl in der finalen Szene kein Ton zu hören sein wird, diskutieren Blake und Justin im Video darüber, ob sie miteinander sprechen oder sich einfach nur in die Augen schauen sollen. Von Streit, sexueller Belästigung oder Mobbing, wie Blake es in ihrer Klage behauptet hatte, ist nichts zu sehen.

Baldonis Anwalt betont: "Beide Schauspieler verhalten sich eindeutig im Rahmen der Szene und mit gegenseitigem Respekt und Professionalität." Für Baldoni steht fest: Der Clip entkräftet Blakes Anschuldigungen komplett. Blake sieht das jedoch anders.