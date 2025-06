Blake Lively: Sieg über Justin Baldoni

Der Hollywood-Streit zwischen Blake Lively (37) und Justin Baldoni (41) rund um den erfolgreichen, aber skandalträchtigen Film "It Ends with Us" geht in die nächste Runde – mit einem ersten bedeutenden Etappensieg für die Schauspielerin. Wie unter anderem das Magazin "People" berichtet, hat ein New Yorker Gericht die von Baldoni eingereichte Klage wegen Verleumdung und Erpressung abgewiesen. Der Schauspieler hatte satte 400 Millionen US-Dollar gefordert – erfolglos.