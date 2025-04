Blake Lively vs. Justin Baldoni: Serie um den Zoff der Stars wird produziert!

Eine neue Doku-Serie soll den langwierigen Streit nun in bislang unbekannter Tiefe beleuchten. Unter dem Titel "Baldoni vs. Lively: A Hollywood Feud" plant Discovery+ ab Juni die Ausstrahlung. Die von Optomen produzierte Doku-Serie wird den "Kampf, der Hollywood erschüttert" verfolgen und einen ‚forensischen‘ Blick auf die Vorbereitungen zu den bevorstehenden Gerichtsverfahren zwischen der Schauspielerin und ihrem "It Ends With Us" -Regisseur bieten, heißt es.

Der öffentliche Eindruck von Blake Lively hat durch die Eskalation erheblich gelitten. Immer häufiger tauchen Berichte auf, sie sei schwer im Umgang, kühl und wenig kollegial. Auch frühere Spannungen mit Kollegin Anna Kendrick werfen Fragen auf. Bereits während der Dreharbeiten zum Thriller "Nur noch ein kleiner Gefallen" im Jahr 2018 soll es zwischen den beiden Frauen atmosphärische Störungen gegeben haben. Offenbar hat sich auch in den Jahren danach daran nichts geändert. Als Kendrick auf dem roten Teppich zu ihrer früheren Filmpartnerin befragt wurde, lautete ihre einzige Reaktion: "Ah, du weißt schon."

Ob die Doku ihren Ruf nun wieder in ein positives Licht bringen kann? Man wird sehen...