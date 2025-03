Blake Lively & Ryan Reynolds: Ehe-Krise! Ihr Glück liegt in Trümmern

Seit Wochen liefern sich Hollywood-Beauty Blake Lively (37) und ihr "It Ends with Us"-Kollege Justin Baldoni (41) vor den Augen der Welt eine Schlammschlacht. Blake wirft Baldoni vor, sie am Set sexuell belästigt und später eine öffentliche Hetzkampagne gegen sie gestartet zu haben. Baldoni veröffentlichte daraufhin Chatverläufe, Videoclips und Sprachnachrichten, die das Gegenteil beweisen sollen. So weit, so schmutzig…

Doch nun gerät auch Blakes Ehemann Ryan Reynolds (48) zwischen die Fronten: Ihm wirft Baldoni vor, sich in die Produktion eingemischt zu haben. Ein weiterer Vorwurf: Ryan habe in seinem Filmprojekt "Deadpool & Wolverine" den Charakter Nicepool in Anlehnung an Baldoni kreiert und von Ladypool – gesprochen von Blake Lively – erschießen lassen, um Baldoni zu mobben. Klingt ganz schön gaga!

Doch Baldonis Aussagen führen dazu, dass nun nicht mehr nur Blake, sondern auch Ryan im Netz heftig attackiert wird. Eine belastende Situation, die sich nun offenbar auch auf die Ehe der beiden Hollywood-Stars auswirkt!