Blake Lively vs. Justin Baldoni: Erste wichtige Entscheidung vor Gericht gefallen

Kurzer Rückblick: Im vergangenen Jahr sorgte die Veröffentlichung der Buchverfilmung "It Ends With Us" von Colleen Hoover für Aufsehen, allerdings nicht wegen der durchaus wichtigen Thematik der häuslichen Gewalt, sondern aufgrund der eisigen Stimmung zwischen den Co-Stars Blake Lively und Justin Baldoni. Erst Monate später wurde klar, warum das Verhältnis so angespannt ist.