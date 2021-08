Blitz-Workout: Fit im Handumdrehen - So einfach geht's!

Hallo Sommerwetter, wo bleibst du denn? Wir können es nämlich kaum erwarten, uns noch mal in unser liebstes Sommer-Outfit zu schmeißen und darin die nächste Outdoor-Party zu feiern. Es wäre ja auch viiiel zu schade, wenn Mini-Röcke & Co. in dieser Saison im Schrank versauern … Das Problem: So richtig selbstbewusst fühlt man sich so leicht bekleidet aktuell noch nicht. Wie gut, dass man das mit ein paar einfachen Fitness-Übungen schnell in den Griff bekommt!