Blitz-Workout: In 5 Minuten zur Traumfigur

GANZKÖRPER-TRAINING IN 5 MINUTEN

Von Kopf bis Fuß durchtrainiert: Sofias Richies Body-Geheimnis besteht aus einem kurzen, aber intensiven Ganzkörper-Workout. Ihre Personal-Trainerin Keli Roberts verrät uns ihre fünf Power-Übungen. Alles, was wir dazu brauchen: zwei 1,5-Kilo-Hanteln. Und los geht’s!

1 Clean & Press

Schulterbreit hinstellen, die Hanteln auf dem Boden neben den Füßen platzieren. In die Kniebeuge gehen und dabei die Hanteln auf Kniehöhe heben, dann aufrecht hinstellen und die Gewichte dabei in Hüfthöhe heben. Anschließend über den Kopf heben. Absenken. 60 Sekunden lang wiederholen.

2 Side Lunge & Row

Schulterbreit hinstellen, die Hanteln in der Hand. Einen großen Schritt nach rechts, das rechte Bein einknicken, das linke bleibt gerade. Die linke Hantel über den Kopf strecken. Zurück in die Ausgangsposition. Seitenwechsel. 60 Sekunden lang wiederholen.

3 Sumo Squat & Biceps Curl

Beine weiter als schulterbreit aufstellen, die Fußspitzen zeigen nach außen, die Hanteln in der Hand. Nun in die Kniebeuge gehen, dabei die Hanteln zu den Schultern ziehen. Zurück in die Ausgangsposition. 60 Sekunden lang wiederholen.

4 Push-up Plus

In die Liegestütz-Position kommen, nun den linken Arm und den rechten Fuß vom Boden heben und ausstrecken. Kurz halten, zurück in die Ausgangsposition, den nächsten Liegestütz ausführen. Seitenwechsel. 60 Sekunden lang wiederholen.

5 Single-Leg Deadlift & Kick-Back

Hüftbreit hinstellen, die Ellenbogen anziehen, die Hanteln dicht an die Rippen halten. Linkes Bein nach hinten strecken, bis es parallel zum Boden ist, die Arme ausstrecken. Zurück in die Ausgangsposition. Seitenwechsel. 60 Sekunden lang wiederholen.