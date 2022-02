Bob Saget: Die offizielle Todesursache steht fest

Als bekannt wurde, dass Bob Saget überraschend gestorben ist, brach für viele Menschen eine Welt zusammen. Nicht nur seine Familie und Freunde trauern um ihn, sondern auch zahlreiche Fans, die ihn vor allen Dingen durch "Full House" oder seine Erzählerstimme bei "How I Met Your Mother" kennen. Wochenlang haben sie sich gefragt, woran der 65-Jährige so plötzlich gestorben ist. Und nun herrscht Gewissheit...