Bob Sagets: Das waren seine letzten Worte

Seine Fans liebten ihn für seine Rolle als "Danny Tanner" in Full House. Jetzt müssen sie sich für immer von dem Serienliebling verabschieden. Am 09. Januar 2022 wurde der Schauspieler tot in seinem Hotelzimmer in Orlando aufgefunden. Ein Schock für ganz Hollywood, denn der Kult-Serien-Star wurde gerade einmal 65 Jahre alt. Doch nicht nur bei seinen Fans ist die Trauer über diese Neuigkeit groß, vor allem seine Angehörigen können es gar nicht fassen. So meldet sich jetzt auch seine Tochter Aubrey zu Wort.