Bob Saget: Polizei enthüllt Details zu seinem Tod

Eigentlich sollte Bob an seinem Todestag aus dem Hotel "Ritz-Carlton" auschecken. Er erschien jedoch nicht an der Rezeption, war nicht erreichbar. Ein Mitarbeiter des Sicherheitsteams schaute nach dem Rechten. Nachdem er mehrmals klopfte und keine Antwort erhielt, verschaffte er sich Zutritt. Der Angestellte fand den Schauspieler auf dem dem Bett liegend "in Rückenlage" mit seinem linken Arm "über der Brust, während sein rechter Arm auf dem Bett ruhte". "Herr Saget fühlte sich 'kalt und klamm' an", wird in dem Bericht beschrieben. "Er hat nach Atmung und Puls gesucht, aber keiner wurde erkannt." Es gab keine Zeichen von Traumata oder Fremdeinwirkungen.