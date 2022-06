Boris Becker: Abschiebung! Jetzt ist er total am Ende

Es war dieser Lichtblick, nach dem sich Boris Becker (54) so sehnte. Vier Wochen nach seinem Haftantritt wegen Insolvenzverschleppung wurde der gefallene Tennis-Held in ein anderes Gefängnis verlegt. Raus aus dem berühmt-berüchtigten Knallhart-Knast Wandsworth – rein in die Wohlfühl-Anstalt Huntercombe, 70 Kilometer westlich von London. Hier hat er die Möglichkeit, sich weiterzubilden, TV zu sehen oder Sport zu treiben.

