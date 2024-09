Boris Becker: Alle Einzelheiten zu seiner Hochzeit mit Lilian

Boris und seine Lilian reisten bereits einige Tage zuvor an der italienischen Riviera an und erkundeten Portofino bei romantischen Spaziergängen. Am Freitagabend luden die beiden zum Kennenlernen für die Gäste ins Gourmet-Restaurant Puny ein; die wiederum nahmen das Brautpaar herzlich in Empfang, als es von der Luxus-Yacht kam, auf der die Zwei bis kurz vorm Anlegen noch innig liebkosten. Er trug einen schicken blauen Anzug, sie ein weißes Satinkleid mit schwarzen Polka Dots ohne Schuhe. Richtig gelesen: Ihre High-Heels zog Lilian vor Betreten des Festlands kurzerhand einfach aus.