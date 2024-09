Boris Becker: Bittere Ohrfeige! Er schließt Tochter Anna Ermakova aus

Er will seine Liebe ganz groß feiern: Die Einladungen rund ums Ja-Wort mit Lilian hat Boris Becker angeblich bereits verschickt. Tochter Anna Ermakova jedoch ging leer aus. Wieder einmal.

Lange hatte er seine einzige Tochter, die bei ihrer Mutter Angela Ermakova aufwuchs, mehr oder weniger ignoriert, kaum Anteil an ihrem Leben genommen. Erst, als Anna nach ihrem "Let’s Dance"-Triumph im vergangenen Jahr immer beliebter und erfolgreicher wurde, meldete er sich zurück, schien eine Zeit lang sogar Anschluss zu suchen. "Meine wunderschöne Tochter wird zur Frau", schrieb er stolz zu einem Bild seiner Tochter Anna, das er auf Instagram postete. Doch nun, da er erneut vor den Traualtar treten will, ist sie offenbar unerwünscht. Dabei war Boris lange nicht mehr so glücklich und entspannt und zuversichtlich wie an der Seite seiner zukünftigen Ehefrau Lilian de Carvalho Monteiro.