Boris Becker & Barbara: Sensation 25 Jahre nach ihrer Hochzeit!

Der Rosenkrieg mit Lilly Becker (42) geht in die nächste Runde. Aktuell dürfte (51) allerdings viel mehr an seine erste Frau denken. Und zwar positiv: Diese Woche jährt sich ihr Hochzeitstag zum 25. Mal. Die Ex könnte ihm aus seinem Schulden-Schlamassel helfen. Bahnt sich mit seiner Barbara Becker (52) eine Sensation an?

Sie ließen sich zwar 2001 scheiden – doch voneinander los kamen Barbara und Boris Becker nie wirklich. Die Söhne Noah (24) und Elias (19) sind seit jeher das Band, das sie auf ewig zusammenschweißt.

Liebes-Comeback bei Boris und Barbara Becker?

Tut sich jetzt, 25 Jahre nach ihrer Hochzeit am 17. Dezember 1993, eine neue Tür zum Liebes-Comeback auf? Barbara hatte immer betont: „Familie ist Familie!“ Und sie könnte Ordnung in das Leben des Tennis-Helden bringen. Denn Barbara gilt als clevere und erfolgreiche Geschäftsfrau. „Sie hat die Stärke und Zuversicht, die ein wankelmütiger Ex-Sportler wie er braucht“, verrät ein Freund.

Bei ihr in Florida könnte Boris zur Ruhe und zu Kräften kommen, um die Scheidung und das Insolvenz-Drama endlich erfolgreich abzuhaken. Und dann mit Babs erneut glücklich werden.