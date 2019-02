Barbara Becker: Kurzbiografie

Barbara Becker erblickte am 01.11.1966 als Barbara Feltus das Licht der Welt. Sie besuchte zunächst die Waldorfschule und absolvierte danach in München eine Schauspiel- und Tanzausbildung. Die harte Arbeit machte sich bezahlt: Barbara bekam schnell Aufträge als Model angeboten und war auch in kleineren Fernsehrollen zu sehen. Im Alter von 27 Jahren heiratete sie den Tennis-Star Boris Becker. Die beiden haben zwei gemeinsame Kinder: Elias Balthasar und Noah Gabriel. Leider war die Ehe nicht von Dauer.

Scheidung von Boris Becker

Die Ehe von Barbara Becker und Boris hielt nur sieben Jahre. Der Grund: Der Tennis-Profi nahm es mit der Treue scheinbar nicht so genau. Der Streit um das Sorgerecht für die gemeinsamen Kinder gipfelte anschließend sogar in einer Gerichtsverhandlung, die live im Fernsehen übertragen wurde. Im September 2009 heiratete Barbara erneut. Die Ehe mit dem belgischen Künstler Arne Quinze hielt jedoch nur zwei Jahre. Inzwischen ist die dunkelhaarige Schönheit seit 2016 mit dem 18 Jahre jüngeren Juan Lopez Salaberry zusammen.

Barbara Beckers Liebesleben

Barbara Becker und Juan lernten sich auf einer Aftershow-Party eines Fundraiser-Events in Miami kennen. Dort flirteten die beiden heftig auf der Tanzfläche – es funkte sofort! Seit Barbaras Söhne ausgezogen sind, wohnt die Unternehmerin zusammen mit ihrem Freund in ihrem Haus in Miami. Wenn sie nicht gerade Zeit mit ihrem Liebsten verbringt, kreiert sie ihre eigene Mode und ist hin und wieder im Fernsehen zu sehen.