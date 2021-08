Boris Becker: Bitteres Familien-Drama hinter den Kulissen

Wieder mal fällt auf, dass die Tennislegende ausgerechnet dann auf heile Familie macht, wenn schwere Zeiten und die nächsten Negativschlagzeilen drohen. Und bald ist es wieder so weit, denn am 13. September steht ein weiterer Termin im laufenden Insolvenzverfahren an. Dann muss Boris sich erneut vor dem Southwark Crown Court in London in 28 Anklagepunkten verantworten. Dabei geht es um nichts anderes als seine Zukunft: Sollte er verurteilt werden, könnten ihm bis zu sieben Jahre Haft drohen! „Dieser Fall handelt davon, dass große Mengen an Geld versteckt wurden“, erklärte die zuständige Anwältin in der „Süddeutschen Zeitung“. Dem Ex-Sportprofi wird vorgeworfen, falsche Angaben über seine Vermögensverhältnisse gemacht und etwa eine Wohnung im Londoner Nobel-Stadtteil Chelsea, zwei Grundstücke in Deutschland, Anteile an einer belgischen Firma und diverse Konten verschwiegen zu haben. Beim Gerichtstermin im Oktober 2020 bestritt Boris alle Vorwürfe.