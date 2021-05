Lilly Becker: Eine neue Liebe!

Lilly will sich verlieben

"Ich habe echt viel durchgemacht. Ich glaube, nach über zweieinhalb Jahren, dann noch Pandemie, ich war die ganze Zeit nur mit meinem Sohn zusammen - ich bin einfach bereit zu daten. Ich schäme mich nicht, es zu sagen: Lilly will Spaß", verrät sie bei "taff". Und wie stellt sie sich ihren Traummann vor? "Er muss lustig sein, Witze erzählen, soll mir Komplimente machen, er soll abenteuerlustig sein. Wir müssen was gemeinsam haben. Er sollte schon Kinder haben. Er soll auch schon Fehler im Leben gemacht haben. Mir ist egal, ob er schon mal verheiratet war. Es muss einfach klick machen."

Ihr erstes Date ist leider in die Hose gegangen. "Er hat mich angesehen und gesagt: ´Ich muss dir was sagen.´ Und dann sagte er: ´Ich bin nicht 45, ich bin 54.´ Und ich war so: ´Willst du mich veräppeln?´ Und dann habe ich gedacht: ´Okay, weiß du was, ich bin raus´, und bin gegangen. Ich bekomme immer die Älteren ab, das ist nicht lustig. Ich mag Jüngere auch", so Lilly.

Für ihre Dates putzt sie sich übrigens nicht zu sehr heraus, um zugänglicher zu wirken und niemanden einzuschüchtern. Trotzdem muss der Mann sich richtig ins Zeug legen! "Wenn ich ausgehe, habe ich Hunger - also sollte man mich füttern. Futter ist sehr wichtig für mich. Ich liebe Essen! Es ist doch sinnlos, zum Dinner zu gehen, wenn man dann nicht ordentlich isst, mindestens drei Gänge. Und ich brauche definitiv Wein. Ich mache das ganze Programm. Also wenn man mich zum Essen ausführt, kostet das nicht nur ein paar Euro", stellt sie klar.

