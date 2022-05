Boris Becker: Die nächste Klatsche! Er verliert endgültig den Boden unter den Füßen

Kommt Boris nie mehr auf die Beine?

Ein Albtraum für die abgestürzte Tennis-Ikone. Becker selbst hatte sich extra seine Wimbledon-Krawatte umgebunden und sich wieder von seiner Freundin Lilian und Sohn Noah zum Gericht begleiten lassen, hatte sich zuvor noch von Sohn Amadeus verabschiedet und war in eine Kirche gegangen, um zu beten (und in ein Luxus-Kaufhaus, um sich eine Tasche zu kaufen). Doch alle Stoßgebete halfen ihm jetzt, im Glaskasten im bis zum letzten Platz besetzten Gerichtssaal, nichts mehr: Mit hochrotem Kopf hörte Boris das Urteil, das sein Jetset-Leben für immer beenden dürfte: zweieinhalb Jahre Knast.

Bereits vor drei Wochen war der Ex-Tennisprofi in vier von 24 Anklagepunkten schuldig gesprochen worden: Trotz laufendem Insolvenzverfahren hatte er gegen strenge Auflagen verstoßen, hatte eine Immobilie und Firmenbeteiligung verschwiegen und hohe Geldsummen überwiesen – unter anderem an sich selbst und seine Ex-Frauen Barbara und Lilly … Entsprechend heftig fiel das Schlussplädoyer der Staatsanwaltschaft aus: Becker habe einfach einen "schlechten Charakter". Kleinlaut hielt sein Anwalt dagegen, betonte die Strafe und Demütigung, die Boris bereits durch den öffentlichen Prozess erdulden musste. Becker habe buchstäblich nichts mehr und sei für den Rest seines Lebens auf die Gutmütigkeit anderer Menschen angewiesen. In der Tat: Das Urteil ist der absolute Tiefpunkt in Boris Beckers Leben. Kommt er überhaupt noch mal auf die Beine? Medien- und PR-Experte Carsten Borgmeier zu "Closer": "Das wird ein sehr schwerer Weg, eine so lange Zeit im Knast wird für ihn ein Riesenproblem, mental und körperlich. Es ist der tiefe Fall einer deutschen Sportlegende. Für Werbe- und Geschäftspartner ist er als verurteilter Straftäter verbrannt. Vielleicht bleiben ihm noch kleine TV-Jobs – oder Eröffnungen von Möbelhäusern."

