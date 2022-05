Boris Becker: Knallhartes Statement von Erzfeind Oliver Pocher!

Es gibt jedoch noch Hoffnung. Weil die Gefängnisse in London überlastet sind, könnte Boris schon nach wenigen Wochen in den offenen Vollzug verlegt werden. Nach eineinhalb Jahren könnte der ehemalige Tennisspieler sogar auf Bewährung komplett rauskommen. Ein Gedanke, an den sich Boris und seine Angehörigen in diesen schweren Zeiten sicherlich klammern werden.

Oliver Pocher war schon mit einigen Promi-Frauen zusammen. Im Video seht ihr all seine Ex-Freundinnen: