Boris Becker: Familientragödie! Der hohe Preis für seine Freiheit

Schon an Weihnachten könnte es so weit sein! Endlich, nach Monaten voller Entbehrungen. Ende Dezember, so melden englische Zeitungen in diesen Tagen, könnte Boris Becker ein freier Mann sein. Raus aus dem Gefängnis, in dem er seit dem 29. April wegen Insolvenzverschleppung einsitzen muss. Die Freude bei dem ehemaligen Tennisstar ist natürlich groß. Auf der einen Seite. Doch auf der anderen Seite wäre seine frühzeitige Entlassung auch eine Tragödie. Denn die Bedingung ist: Boris würde sofort nach Deutschland abgeschoben werden. Keinen Tag länger dürfte er in England bleiben. Keinen Tag länger in dem Land, das sein kleiner Sohn Amadeus seine Heimat nennt!