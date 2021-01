Boris Becker: Große Trauer um seinen Trainer Bob Brett!

Neben Boris Becker trainierte Bob Brett ebenfalls Grand-Slam-Gewinner wie Goran Ivanisevic, Johan Kriek und Marin Cilic. Für insgesamt 35 Jahre war Bob Brett auf der ATP-Tour aktiv. Seit 2000 engagierte er sich immer mehr für den Tennis-Nachwuchs und arbeitete unter anderem in Japan, Großbritannien und Kanada. In Italien betrieb er außerdem eine Tennis-Akademie. Via Social Media sprachen viele seiner Fans bereits ihre Anteilnahme über das Ableben von Bob Brett aus. Wann eine Trauerfeier zu Ehren des Tennis-Idols stattfinden wird, ist noch nicht bekannt.