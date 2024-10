Boris Becker: Happy im Hintergrund! Heimliches Familienglück abseits des Rampenlichts

Vor zehn Jahren erlebte seine Schwester Sabine (59) die Tragödie ihres Lebens. Ihr Mann Matthias (†51) beging Suizid, Sabine stand plötzlich mit zwei Kindern allein da! Boris kümmerte sich liebevoll um seine Nichte Carla (23) und seinen Neffen Vincent (24), wurde für die zwei Halbwaisen eine Art Ersatzvater. Er gab ihnen das Gefühl von Familie und Geborgenheit, das sie so dringend brauchten. Er lässt seine Liebsten nicht im Stich!

Während seine Patchwork-Familie, u.a. mit den Söhnen Noah (30) und Elias (25), im Rampenlicht steht, bleibt die Bindung zu Sabines Kindern eine stille, aber tiefgründige Konstante in Boris Beckers Leben. Carla und Vincent können sich immer auf ihren berühmten Onkel verlassen. "Für sie ist er einfach der Onkel mit einem bewegten Leben", verrät ein Insider.

Carla und Vincent stehen – auch dank des Wimbledon-Siegers – fest im Leben. Boris’ Nichte hat ihren Bachelor an einer renommierten Schweizer Hotelfachschule gemacht und wurde dort als zweitbeste Studentin des Jahrgangs geehrt. Vincent studierte in Zürich, machte seinen Master of Science und möchte in die Roboter-Forschung gehen. Auch heute noch trifft sich der Ex-Tennisprofi regelmäßig mit Sabine und ihrer Familie, sei es auf Ibiza oder in Leimen, wo seine Mutter Elvira (87) noch lebt. Es ist berührend, wie eng die Familie Becker wirklich zusammenhält.

Boris Becker: Damals und heute! Die Bilder gibt es im VIDEO: