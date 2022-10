Boris Becker: Im Horrorknast herrscht Neid und Missgunst! Jetzt packt eine Insiderin aus

Seit dem 29. April ist er in Haft. Zweieinhalb Jahre, so das Urteil, wegen Insolvenzverschleppung. Wie es in dem Ex-Weltstar wirklich aussieht, weiß niemand genau. Am besten können darüber Menschen urteilen, die selbst hinter Gittern saßen. Wie Ingrid van Bergen (91). Die Schauspielerin erschoss 1977 ihren Geliebten, wurde zu 7 Jahren Haft verurteilt. Mit Grauen erinnert sie sich gegenüber "Freizeitwoche": "Mein ganzes Inneres hat geschrien. Es kam immer wie Flutwellen über mich. Ich bekam Krämpfe und konnte nichts essen, zitterte manchmal wie Espenlaub."

Sie hatte Suizidgedanken, das Gefühl, nicht mehr atmen zu können. "Man liegt da und starrt an die schwarze Decke. Man grübelt und grübelt ... Es ist eine Wehrlosigkeit mit schneidenden Schmerzen." Auch Boris Becker geht bestimmt durch ein tiefes Tal. "Er ist, und das sage ich ohne Häme, ganz unten. Physisch und psychisch." Hilft ihm kein Promi-Bonus? – "Nein, im Gegenteil", so Ingrid van Bergen. "Mithäftlinge beobachten, dass das ja nicht passiert. Es wird Neid und Missgunst herrschen."

In Haft sei es schwer, Würde zu bewahren. "Es ist unglaublich demütigend, dass man alles vorgeschrieben bekommt. Die Gemeinschaftsduschen oder Sammel-Waschräume mit fremden Personen zu teilen. Und Gefängnisse stinken immer."

Wie überlebt man? Mithilfe von Freunden und der Familie. Kann Boris Becker mit dieser Unterstützung rechnen? Ex-Frau Barbara feiert, genau wie die gemeinsamen Söhne Noah und Elias und Tochter Anna, Noch-Gattin Lilly amüsiert sich mit ihrem neuen Freund. Sorgen scheint sich niemand von seinen Lieben um Boris zu machen. Zu Besuch waren sie offiziell auch noch nicht. Nur Freundin Lilian de Cavallo Monteiro besucht ihn so oft wie möglich. Sie gibt ihm das Gefühl: Du bist nicht allein.