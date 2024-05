Boris Becker: Ist er zu krank für den Dschungel?

Jetzt stürzt er sich noch einmal in ein großes Abenteuer: Ex-Tennisstar Boris Becker (56) soll in einer neuen Show ("Bear Hunt") des Streaming-Giganten Netflix mitwirken, in der er sich mit anderen Promis von Elitesoldat Bear Grylls (49) durch den Dschungel Costa Ricas jagen lässt. Klar, Boris kassiert dafür viel Geld, aber: Macht sein Körper das noch mit?