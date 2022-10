Boris Becker: Jetzt geht es Lilly Becker ans Eingemachte

Über seinen Anwalt Christi an-Oliver Moser lässt Boris verkünden: "Lilly Becker erweckt den Eindruck, als sei sie die Sprecherin der Familie. Das ist sie aber nicht." Und weiter: "Ausgerechnet die Person, die seit Jahren mit meinem Mandanten in einem Scheidungsverfahren steckt und die bis vor Kurzem keinerlei Kontakte zur Becker-Familie pflegte. Zurückhaltung wäre hier angebracht." Rums, das hat gesessen!

Dabei hatte sich Lilly doch in ihrer Rolle so wohlgefühlt. Seit Noch-Ehemann Boris hinter schwedischen Gardinen sitzt, plaudert sie quasi in jedes Mikrofon, das man ihr unter die Nase hält …

Es fallen Sätze wie: "Wir halten jetzt alle zusammen, seine Ex-Frauen, die Kinder und seine jetzige Freundin Lilian. Das Erste, was wir alle taten, war, uns gegenseitig zu kontaktieren und zu sprechen." Und über Boris' erste Tage im Gefängnis sagt Lilly: "Lilian hat mir gesagt, dass es ihm gut geht. Ich meine, es ist klar, dass das kein Fünfsternehotel ist. Sie wissen, dass er sich schämt. Sie wissen, dass er gedemütigt ist."

Kein Wunder, dass Boris Becker vor Wut kochen soll. Dass Lilly sich immer in der Vordergrund drängt, war man gewohnt – aber dass sie es mit Geschichten über andere macht, ist neu. Doch das hat ein Ende. Für Lilly gilt jetzt: Schweigen ist Gold!