Boris Becker: Jetzt haut Ex-Frau Lilly nochmal drauf

"Ich bin diejenige, die den Dreck wegmachen muss. Es sind immer die Frauen, die den Dreck wegmachen müssen", klagt sie wütend im Interview laut "Das Neue". Über die Reaktion ihres gemeinsamen Sohnes Amadeus (12), als sie ihm die Wahrheit über das Urteil sagte, erzählt sie: "Ich werde nie vergessen, wie ich in seine blauen Augen sah – so blau wie die von Boris – und wie sie sich von links nach rechts und wieder zurückbewegten. Er war fassungslos. Er konnte es einfach nicht begreifen." Ein Stich in ihr Mutterherz! Und sie führt aus: "Es ist nicht fair, dass ich in dieser Situation bin. Es ist nicht fair, dass Amadeus in dieser Lage ist."

Und deshalb wird Lilly von Boris Rechenschaft fordern: "Eines Tages wird Boris die Fragen seines Sohnes beantworten müssen, ihm in die Augen schauen, so wie ich es getan habe", und weiter: "Ich kann es kaum erwarten, dass er wieder herauskommt und in Ordnung bringt, was er kaputt gemacht hat."