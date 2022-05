Boris Becker: Liebesfiasko! Zerstört der Horror-Knast seine Beziehung?

Boris muss eine folgenschwere Entscheidung treffen

Drogen, Schmutz, Gewalt! Die Meldungen, die man aus dem berüchtigten Wandsworth-Gefängnis im Londoner Süden hört, lassen einen erschauern. Für Boris ist das alles inzwischen Alltag. Und aus diesem möchte er so schnell wie möglich fliehen. Die Lösung: Als deutscher Staatsbürger kann er sich in seine Heimat verlegen lassen. Um in der Nähe seiner Mutter sein zu können, wäre die JVA in Mannheim ein geeignetes Gefängnis. Von Elvira Beckers (86) Wohnort Leimen ist es nur knapp 30 Kilomter entfernt. Aber eben auch 650 Kilometer von London!

Dort lebt weiterhin Lilian – die Frau, die Boris in den schwersten Stunden seines Lebens tapfer zu Seite stand. Und die er durch seine Verlegung einfach eiskalt zurücklässt! Boris muss sich nun gut überlegen: Bin ich für Lilian stark genug, um den Höllenknast zu überstehen? Oder flüchte ich nach Deutschland und verliere somit meine große Liebe?

