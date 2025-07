Boris Becker: Nach Eskapaden! Er zeigt überhaupt keine Reue

Am 10. September erscheint das Buch bei Ullstein – für 20 Euro gibt’s 231 Tage Knast, Selbstfindung de luxe und jede Menge Boris-Blabla. "Zum ersten Mal erzähle ich meine Wahrheit", kündigt er an. Aha. Die anderen Versionen der letzten Jahrzehnte waren dann wohl – sagen wir – kreativ interpretiert? Boris will über den britischen Knast-Alltag erzählen, über Resilienz, neue Freunde und harte Lektionen.