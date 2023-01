Boris Beckers Zeit im Knast: So war es für seine Söhne

Noah Becker lebt in Berlin und arbeitet als DJ, Designer und Model: "Unsere Verbindung ist so eng, dass es fast schon wieder witzig ist. Obwohl wir an verschiedenen Orten leben, machen wir oft ähnliche Sachen oder interessieren uns für die gleichen Dinge", erzählt der 28-Jährige.

Boris' jüngerer Sohn Elias, lebt in New York und verdient sein Geld genau wie sein großer Bruder als Model und Künstler. Der 23-Jährige spricht das Thema an, was in den letzten Monaten überall durch die Medien ging: Boris Beckers Knastaufenthalt. "Wir gehen offen damit um, wenn Probleme auftauchen und haben viel über Facetime kommuniziert. Aber natürlich sind wir alle erleichtert", sagt er.

"Familie ist das Wichtigste, und wir halten auch in Krisenzeiten zusammen. Das ist für uns selbstverständlich.", betonte Noah abschließend.