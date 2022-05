Boris Becker: Notrufeinsatz im Horroknast

Laut "Bild" soll es nämlich eine indirekte Absprache zwischen Boris und einigen Gefängniswärtern geben, die Boris erlaubt haben, die Zellentür tagsüber geöffnet zu lassen. Da Boris angegeben hat, unter Klaustrophobie zu leiden, kamen ihm einige Mitarbeiter mit dieser Regelung entgegen. Doch letztes Wochenende musste unsere einstige Tennislegende der bitteren Realität ins Auge blicken, dass ihm der Promistatus im Gefängnis nicht viel nützt! Da Samstag und Sonntag der Horrorknast nur mit einer Notmannschaft besetzt ist, blieb auch für Boris die Zellentür zu. Die Quelle offenbart: "Das Gefängnis ist am Wochenende unterbesetzt, wie im Krankenhaus. Der Notrufknopf sollte wirklich nur in Notfällen benutzt werden." Weiter ergänzt der Mitarbeiter: "Nachdem Becker ohne wirklichen Notfall immer wieder den Kopf gedrückt hatte, wurde er ermahnt, dass es sich bei dem Schalter nicht um den Hotel-Roomservice handelt." Oh je! Wie es für Boris wohl weiter geht? Wir können gespannt sein!