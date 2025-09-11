„Zwangsdiät“ im Knast: Boris Becker mit schockierenden Geständnissen

„Hier im Gefängnis verspürte ich zum ersten Mal im Leben Hunger“, gesteht Becker. Das Gefühl sei so stark gewesen, dass er jede Mahlzeit hastig verschlang, nur um vielleicht noch einen Nachschlag zu ergattern. „Ich war einfach nur hungrig: morgens, wenn ich aufwachte und abends, wenn ich auf dem engen Bett lag und einzuschlafen versuchte.“