Boris Becker: Kein einziger Knast-Besuch von Anna Ermakova – der wahre Grund

Seine Tochter Anna (25), die in London lebt und zuletzt als Tänzerin bei "Let's Dance" gefeiert wurde, hat Becker in den 231 Tagen Haft kein einziges Mal besucht. Doch das war keineswegs ein Zeichen von Distanz. "Die Vorstellung, dass meine Tochter ins Gefängnis zu gefährlichen Verbrechern kommen muss, um mich zu sehen, war ein Horror – für sie wie für mich", schreibt Becker. Stattdessen telefonierten Vater und Tochter regelmäßig, sogar häufiger als heute.