Boris Becker: So geht es ihm wirklich

Was Boris noch immer tief schmerzt, ist der Tod seiner Mutter Elvira (†89). "Ich bin noch nicht darüber hinweg", gesteht er offen. Ein Thema, das ihn zutiefst bewegt. Auch Leimen, seine Heimatstadt, fühlt sich längst nicht mehr wie ein Zuhause an. Stattdessen hat der einstige Sportstar neue Wurzeln geschlagen – in Mailand. Dort lebt er mit seiner Frau Lilian (35) und fühlt sich endlich angekommen.