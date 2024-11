Schock für Tennis-Legende: Boris Becker trauert um seine Mutter Elvira (†89)

"Sie war meine größte Unterstützerin und hat mich immer bedingungslos geliebt", zitiert die "Bild"-Zeitung die Tennis-Legende exklusiv. Elvira Becker war für ihren Sohn nicht nur eine wichtige Bezugsperson, sondern auch sein Fels in der Brandung – sowohl in den Höhen als auch in den Tiefen seines Lebens. Auch, als er wegen Insolvenzstraftaten in einem britischen Gefängnis einsaß, stand sie an seiner Seite, telefonierte mit ihrem Sohn.