Boris Becker: Tennislegende Michael Stich macht ihm jetzt einen Strich durch die Rechnung

18 Titel im Einzel gewann Michael Stich in seiner Profi-Karriere, darunter Wimbledon und die ATP-Weltmeisterschaft. Im Doppel wurde er Olympia-Sieger und siegte an der Seite von John McEnroe erneut in Wimbledon. Als Einziger gewann er während seiner Laufbahn alle auf deutschem Boden stattfindenden Profi-Turniere. Und: "Mit Mitte 20 übernahm ich immer mehr Selbstverantwortung und lernte auch, mich mit Finanzen auseinanderzusetzen."

Heute? Heute genießt er die Früchte seiner frühen Pläne für Teil 2 des Lebens, jenseits des Centre-Courts. "Ich eröffnete mit zwei Partnern ein Rückenzentrum, kommentierte für die BBC, war Direktor des Hamburger Tennisturniers. Seit 30 Jahren sammele ich Kunst, seit 20 male ich selbst." Und wenn er dann noch Zeit findet, begleitet er Ehefrau Alexandra (49) zu Dressurturnieren, wie jüngst in Pinneberg. Eine Handverletzung machte ihr jedoch einen Strich durch die Rechnung. Eine OP steht an. Wie man sich danach schnell wieder erholt und sportliche Höchstleistungen bringt, weiß Michael Stich nur zur Genüge. Denn auch in Sachen Gesundheit gehörte er zu den zähen, stillen Patienten. Und diese Bodenständigkeit ist wirklich großes Tennis!