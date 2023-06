Boris Becker & Birgit Schrowange: Damit hat keiner gerechnet!

Am Rande eines Events hat eine "Exclusiv"-Reporterin Birgit Schrowange erwischt und sie auf Boris angesprochen. Und die sonst so friedliebende Moderatorin zeigt sich plötzlich von ihrer zickigen Seite! "Was ich ihn mal gerne fragen würde? Wie man so viel Geld in den Sand setzen kann, wie man so viel Geld verdient hat. Das muss man doch einfach nur auf eine Bank legen und gar nichts machen", poltert sie. Rumms!

Und Boris? Der zeigt sich wie gewohnt von seiner professionellen Seite und verrät den Reportern natürlich nichts über seine Finanzen oder andere private Angelegenheiten...