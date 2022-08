Boris Becker & Lilian: Hochzeit hinter Gittern! Er sagt wieder "Ja"

Seit April sitzt die Tennislegende in einem Londoner Gefängnis, büßt seine Strafe ab für Steuersünden und andere finanzielle Vergehen. Und seine Mutter sitzt daheim in ihrem Haus in Leimen – und sie kann für ihren Sohn gar nichts tun, außer zu hoffen. Dabei wäre es im grauen Gefängnisalltag von Boris doch ein Lichtblick und ein Hoffnungsschimmer, wenn diese Hochzeit stattfinden würde. Und für Lilian wäre es die Krönung ihrer großen Liebe. Keinen Millimeter ist sie in der schweren Zeit während des Gerichtsprozesses von Boris’ Seite gewichen. Hat ihn unterstützt, wo es nur ging, und ihn im Gefängnis besucht. Nein, sie ist weiß Gott keine Schönwetterfreundin. Sondern bereit, mit ihm auch durch schlechte Zeiten zu gehen.

Und da gäbe es sogar eine, wenn auch nur kleine Chance, dass Boris zur Hochzeit aus dem Knast käme! Denn laut Rechtsexperten ist es sowieso geplant, ihn nach Deutschland abzuschieben, sobald er eine Mindeststrafe abgesessen hat. Dann könnte er für den Rest seiner Strafe auf Bewährung freikommen. Frei, um zu Lilian "Ja" zu sagen.

Aber das dauert noch lange Monate und so bleiben das alles bis auf Weiteres nur Wünsche, Hoffnungen und Träume. Elvira weiß, dass auch ihr Leben endlich ist, und sie wünscht ihrem Sohn nur das Beste. Und sie wäre glücklich, wenn sie noch erleben könnte, dass auch er glücklich ist.